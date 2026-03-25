Spifferava i controlli in arrivo a una discoteca | condannato ex carabiniere Dovrà versare 16.710 euro

Un ex carabiniere è stato condannato per aver divulgato informazioni sui controlli in arrivo in una discoteca. La sentenza prevede il pagamento di 16.710 euro di multa. La vicenda si è svolta a Milano e riguarda un episodio in cui l’uomo ha comunicato dettagli riservati sulla presenza delle forze dell’ordine in un locale pubblico.

Milano, 25 marzo 2026 – “L’immagine di una blasonata istituzione, quale l’Arma dei carabinieri, è stata offuscata in modo evidente dalla reiterata e variegata condotta illecita di un suo appartenente, tra l’altro in possesso di qualifica apicale da sottufficiale, quindi particolarmente esponenziale della legalità tra i concittadini”. Così i giudici della Corte dei Conti hanno motivato la condanna dell’ormai ex maresciallo maggiore Paolo Calvo a risarcire al Ministero della Difesa 16.710 euro. Il doppio di quanto incassato illecitamente. Sì, perché nel gennaio 2019 il militare, all’epoca comandante della stazione di Nerviano, fu messo ai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spifferava i controlli in arrivo a una discoteca: condannato ex carabiniere. Dovrà versare 16.710 euro Articoli correlati Leggi anche: "Ha violentato due studentesse disabili": prof condannato. Dovrà anche versare 80mila euro Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa dovrà versare quasi 300 mila euroLa Corte d’Appello di Firenze, come riportato da Il Tirreno, ha confermato e aumentato il risarcimento a favore di una donna di 47 anni, vittima di...