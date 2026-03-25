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© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day già da record: 1 miliardo di visualizzazioni per il trailer

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SPIDER-MAN BRAND NEW DAY TRAILER HITS 1 BILLION VIEWS!

Una selezione di notizie su Spider Man Brand New Day già da record...

Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day torna nel segno della rinascita e il primo trailer ufficiale ci dice che la posta in gioco è altissima; Spider-Man: Brand New Day, il trailer è il più visto della storia nelle prime 24 ore; Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, il primo trailer e la data di uscita.

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Un record storico Il trailer di Spider-Man: Brand New Day supera il miliardo di visualizzazioni, diventando il primo trailer cinematografico a riuscirci. #SpiderMan #BrandNewDay #Marvel #Trailer #Record - facebook.com facebook