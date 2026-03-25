Speedtest e Downdetector | vendita da 1,2 miliardi

Ziff Davis ha comunicato la vendita della divisione Connectivity, che include i servizi Speedtest e Downdetector, alla società Accenture. L’operazione è stata conclusa per un valore di 1,2 miliardi di dollari in contanti. La cessione riguarda tutte le attività legate a questa divisione, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Ziff Davis ha annunciato la cessione della sua divisione Connectivity, che comprende i servizi Speedtest e Downdetector, alla società Accenture per un importo di 1,2 miliardi di dollari in contanti. L’accordo segna una transazione storica per strumenti diventati essenziali nella vita digitale quotidiana, trasformando asset nati come semplici test di velocità in pilastri dell’intelligenza di rete. Questa operazione non è solo un cambio di proprietà, ma rappresenta il riconoscimento del valore strategico dei dati sulla connettività nel tecnologico globale. La somma scambiata testimonia quanto sia cruciale monitorare lo stato delle reti in un’epoca dominata dal lavoro da remoto e dalle infrastrutture 5G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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