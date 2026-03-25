Speciale – Ascoltare le armi

Le discussioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono ancora al centro dell’attenzione, con incontri ufficiali e dichiarazioni pubbliche. Nel frattempo, le forze militari statunitensi inviano truppe in Medio Oriente, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle politiche di difesa o di rilancio dei negoziati. La situazione rimane tesa, con continui sviluppi di natura diplomatica e militare.

Si continua a parlare di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump continua a mandare marines in Medio Oriente. Intanto Giorgia Meloni cerca gas naturale Si continua a parlare di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump continua a mandare marines in Medio Oriente. Intanto Giorgia Meloni cerca gas naturale Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Speciale – Ascoltare le armi Articoli correlati Leggi anche: “Ornella senza fine”, tutti gli ospiti dello speciale sul Nove dedicato a Vanoni. Fazio: “Sento il bisogno di ascoltare la sua voce” Il Castello Alfonsino apre le porte per far ascoltare le sue voci: "Memorie di guerra"BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026 alle 16:00, il Castello Alfonsino - Forte a Mare apre le sue porte a un'esperienza unica: un viaggio tra le mura... Lunch Box Special Walther PPK