Un video mostra un tecnico di una squadra di calcio mentre interagisce con un piccolo tifoso. Nel filmato, il tecnico firma la maglia del bambino e successivamente propone di scattare una foto insieme. L'episodio si svolge in un contesto informale, senza altre persone o dettagli sulla località. La scena ha suscitato commenti positivi sui social media.

Il momento con il piccolo tifoso è tenerissimo: prima la firma della maglia, poi il tecnico della Juventus chiede di fare una foto e. gli ruba il naso. (TikTok: @alfredo.pio3). . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, il video con il piccolo tifoso è dolcissimo: firma la maglia e...

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