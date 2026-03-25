Un ex calciatore ha commentato negativamente le prestazioni della squadra, affermando di non aver visto miglioramenti rispetto alle precedenti. Nel frattempo, il settore giovanile del club di Eccellenza, che utilizza molti giovani, è coordinato da un professionista che si occupa di attività agonistica. La squadra si trova attualmente in una fase difficile e dovrà attendere fino a giugno per eventuali sviluppi.

Se il Sant’Agostino ha uno dei migliori vivai in campo regionale ed è la squadra di Eccellenza che utilizza più giovani, il merito è anche di Daniele Gasparetto, che coordina l’attività agonistica dei ramarri. "Anche dopo il successo col Mezzolara avevo molti dubbi sulle possibilità di rimonta della Spal, che adesso mi sembra molto difficile – osserva l’ex difensore biancazzurro –. Inutile negarlo, il rendimento dell’Ars et Labor è stato deludente. Mi aspettavo che non ammazzasse il campionato, però pensavo che in questo momento sarebbe stata in vetta con una manciata di punti di vantaggio". Ritiene che la Spal alla fine riuscirà a centrale la promozione? "La fase regionale dei playoff è alla portata: allo stadio Mazza con due risultati su tre non dovrebbe essere un problema passare i due turni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spal deludente, dovrà soffrire fino a giugno". L’ex Gasparetto: "Non l’ho vista superiore"

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