Modena ha ospitato nel fine settimana il Trofeo Nazionale Under 17 e Under 13 di pentathlon moderno, con la partecipazione di 68 giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si è svolta in due giornate di gare intense, confermando la città come uno dei punti di riferimento a livello nazionale per questa disciplina. Tra i protagonisti, spiccano alcuni atleti emergenti delle categorie più giovani.

Modena si conferma una delle capitali italiane del pentathlon moderno. Lo scorso fine settimana la città ha ospitato il Trofeo Nazionale Under 17 e Under 13, due giornate di gare intense che hanno portato sul territorio 68 giovani atleti provenienti da tutta Italia. L’appuntamento sotto la Ghirlandina si è trasformato in una vera festa sportiva, grazie alle prestazioni di alto livello dei talenti di casa. Tra i ragazzi, il modenese Riccardo Spagnolini ha dominato la competizione U17. Dopo aver imposto il proprio ritmo già nella prova di scherma del sabato, con un eccellente punteggio di 278, Spagnolini ha mantenuto la leadership fino al traguardo, chiudendo con 1511 punti e conquistando una vittoria netta davanti ad Andrea Cossutti (Junior Asti) e Sebastian Fantin (Pentanuoto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spagnolini leader nel pentathlon

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