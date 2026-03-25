Spaccio a Mirafiori Nord | cerca di far sparire la cocaina lanciandola dalla finestra arrestato

Un uomo è stato arrestato nel quartiere di Torino Mirafiori Nord, in corso Salvemini, l’8 marzo scorso, dopo aver tentato di far sparire della cocaina lanciandola dalla finestra. La polizia ha intervenuto sul posto e ha recuperato la sostanza. La vicenda riguarda un episodio di spaccio di droga avvenuto nel quartiere.

I fatti sono avvenuti nel quartiere di Torino Mirafiori Nord, precisamente in corso Salvemini, l'8 marzo scorso. Si trovavano in zona per servizio di controllo sul territorio gli agenti dell'UPGSP – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – quando è arrivata la segnalazione di presunta attività di spaccio nei pressi di un'abitazione. Su segnalazione della sala operativa locale, gli agenti hanno così raggiunto l'alloggio di corso Salvemini, alla cui porta hanno bussato più volte prima di vedersela aprire. Nel mentre però, un rumore ha attirato l'attenzione degli agenti, precisamente il cigolio di una finestra che veniva aperta all'interno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Spaccio a Mirafiori Nord: cerca di far sparire la cocaina lanciandola dalla finestra, arrestato Articoli correlati Spaccio nel borgo antico di Bari, arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestraUn arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo... Santa Palomba, blitz nel fortino dello spaccio: donna lancia borsa dalla finestra con dentro la cocainaI poliziotti hanno arrestato una 35enne per spaccio durante un blitz nel fortino di Santa Palomba.