Il ritorno di Soulé rappresenta una novità importante per la rosa della squadra allenata da Gasperini. In un momento caratterizzato da risultati e prestazioni altalenanti, il giocatore torna a disposizione dopo un infortunio e potrebbe offrire nuove soluzioni in campo. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore nelle prossime partite.

Non si tratta di certo di un periodo florido in termini di risultati e prestazioni per la Roma di Gian Piero Gasperini. La compagine giallorossa, infatti, in due settimane è passata dal tutto al niente, dalla possibilità di allungare a più 7 su una diretta concorrente per la Champions alla triste realtà di essere a meno 3 punti dal quarto posto. Come se non bastasse, poi, c’è da considerare l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna che non ha fatto altro che rendere il clima ancora più pesante in quel di Trigoria. Allo stesso tempo, però, la Roma è ancora in piena corsa per un posto in Champions League, nonostante il calendario non sia dei migliori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Soulé è tornato: un’arma in più per la Roma di Gasperini

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