A due settimane dall'incontro con l’amministrazione comunale, l'associazione dei consumatori ADOC Taranto ha nuovamente richiesto chiarimenti sulla gestione della sosta a pagamento e sui permessi riservati ai residenti. L'organizzazione insiste per ottenere risposte tempestive, mentre il Comune non ha ancora fornito un riscontro ufficiale sulla questione.

Tarantini Time Quotidiano A due settimane dall’incontro con l’amministrazione comunale, ADOC Taranto torna a sollecitare risposte sulla questione della sosta a pagamento e dei permessi per i residenti. L’associazione dei consumatori chiede un riscontro alle proposte consegnate al sindaco Piero Bitetti lo scorso 12 marzo, dopo la delibera del 2024 che ha eliminato i pass gratuiti, introducendo costi fino a 75 euro mensili per parcheggiare nelle zone di residenza. Tra le richieste avanzate, la sospensione del provvedimento e il ripristino dei permessi, oltre all’introduzione di abbonamenti a tariffa ridotta: pass residenziali tra 10 e 15 euro, pass lavorativi tra 15 e 20 euro e abbonamenti cittadini tra 40 e 50 euro mensili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sosta a pagamento, ADOC incalza il Comune: “Risposte subito”

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