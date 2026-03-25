Sorvoli ostili Così i droni sfidano le installazioni sensibili negli Usa

Tra il 9 e il 15 marzo sono stati segnalati diversi sorvoli di droni nelle vicinanze di una base militare statunitense in Louisiana. Durante questo periodo, tra i 12 e i 15 apparecchi sono stati avvistati mentre attraversavano zone considerate sensibili, tra cui quella che ospita bombardieri strategici e rappresenta un punto chiave della componente nucleare nazionale.

Tra il 9 e il 15 marzo molteplici ondate di droni (comprendenti tra i 12 e i 15 apparecchi) sono state osservate mentre sorvolavano aree sensibili della Barksdale Air Force Base, in Louisiana, sede di bombardieri strategici B-52 e nodo cruciale della componente aerea della triade nucleare americana. Secondo documenti interni citati dalla stampa statunitense, i velivoli presentavano caratteristiche non riconducibili a sistemi commerciali, con collegamenti a lunga distanza e una certa resistenza alle contromisure elettroniche. La dinamica delle incursioni suggerisce un comportamento tutt’altro che casuale. I droni sarebbero entrati e usciti dalla base seguendo traiettorie pensate per evitare l’individuazione degli operatori, con luci accese che potrebbero indicare un tentativo deliberato di testare le procedure di risposta della sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sorvoli ostili. Così i droni sfidano le installazioni sensibili negli Usa Articoli correlati Fotovoltaico e colonnine di ricarica: proseguono le installazioni negli uffici postali del padovanoProseguono anche in Veneto gli interventi di Poste Italiane per l’installazione di sistemi fotovoltaici negli uffici postali. Così l’Aeronautica militare Usa vuole trasformare i droni in piattaforme per la guerra elettronicaCi sono delle novità sul fronte delle capacità modulari di attacco elettromagnetico aereo durante i test dell’Aeronautica Militare statunitense.