Due sorelle ucraine sono state investite e uccise domenica 22 marzo in un incidente stradale in un punto di Napoli. I familiari e le associazioni ambientaliste e ciclistiche hanno organizzato un flash mob, con bici e a piedi, all’angolo di corso Garibaldi, per chiedere maggiore sicurezza in quella zona. L’evento si è svolto ieri, coinvolgendo diverse realtà locali.

Un flash mob, in bici e a piedi, per chiedere più sicurezza stradale nel punto in cui domenica 22 marzo hanno perso la vita le sorelle ucraine Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova: la manifestazione è stata organizzata ieri da Napoli Pedala, Fiab Cicloverdi e Greenpeace all’angolo di corso Garibaldi dove le due donne sono state travolte da un’auto guidata da un 34enne, risultato poi positivo ad alcol e cocaina.Durante l’iniziativa gli attivisti hanno utilizzato uno “speed gun”, un misuratore di velocità, per verificare il rispetto del limite dei 30 chilometri orari. Secondo quanto riferito da Luca Simeone, promotore dell’evento, diversi automobilisti e motociclisti sarebbero stati rilevati oltre il limite consentito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Sorelle ucraine investite e uccise, il flash mob: "Non chiamateli incidenti"

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