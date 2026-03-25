Sorelle ucraine investite e uccise a Napoli il guidatore positivo anche agli stupefacenti

Un uomo di 34 anni, accusato di aver investito e provocato la morte di due sorelle ucraine a Napoli, si presenterà oggi davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Il conducente, che si trovava agli arresti domiciliari, è risultato positivo all’uso di stupefacenti durante i controlli successivi all’incidente avvenuto in zona Porta Nolana. Le due vittime sono state colpite mentre attraversavano la strada.

Oggi comparirà davanti al gip il 34enne che ha travolto e ucciso Oksana Kotlova e Zhanna Rubakha a Porta Nolana, a Napoli; l'uomo è sottoposto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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