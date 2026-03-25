Due esponenti politici hanno annunciato le proprie dimissioni, spiegando di aver preso questa decisione dopo aver adottato misure contro la criminalità organizzata. Uno dei due ha dichiarato di aver scelto di lasciare incarico perché fin dall'inizio aveva intrapreso iniziative decise contro la mafia. La decisione è arrivata in un momento di tensioni con la sinistra, che ha continuato ad attaccare le loro azioni.

"Ho deciso di dimettermi perché, sin dall’inizio, ho improntato la mia azione di governo con provvedimenti incisivi contro la mafia". A dirlo è Andrea Delmastro Delle Vedove, ormai ex sottosegretario alla Giustizia che ha presentato ieri le dimissioni insieme al capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, dopo la vittoria del No al referendum e la bufera che ne è seguita. "Non vorrei che una leggerezza indebolisse questa battaglia mia e del governo", dice al Corriere della Sera, "Non mi sono reso conto di chi avessi davanti fin quando il padre non è stato arrestato. Torno a svolgere il mio lavoro di deputato convinto che tutte le nebbie si diraderanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono stato uno sprovveduto". Delmastro e Bartolozzi lasciano, ma la sinistra attacca ancora

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