Secondo l'ultima indagine sui costumi sessuali condotta dal Censis, solo il 60% degli uomini riesce sempre a capire il rifiuto del partner. I dati mostrano come, nonostante i cambiamenti sociali, alcuni stereotipi culturali siano ancora radicati. La ricerca evidenzia una certa difficoltà nel superare atteggiamenti tradizionali legati alla comunicazione e alla gestione dei confini nelle relazioni interpersonali.

S arebbe bello raccontare l’Italia come un Paese moderno, aperto, dove le vecchie barriere culturali sono ormai un ricordo del passato. Eppure, ci dice il Censis, quando si entra nella sfera più intima, quella dei desideri e dei comportamenti sessuali, il riflesso che rimanda lo specchio è molto più complesso e, per certi versi, spiazzante. E, allora, sotto le lenzuola, gli italiani sono davvero così emancipati come pensano, o stanno solo indossando una maschera di modernità sopra pregiudizi che non ancora smesso di nutrire? Il sesso senza “sì” è stupro: la campagna per il “consenso” di Amnesty International Italia X Italiani e sesso nel 2026: tra sperimentazione e vecchi pregiudizi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Solo sei uomini su dieci comprendono sempre il rifiuto del partner. Viaggio nei dati dell’ultima indagine sui costumi sessuali del Censis, dove la modernità fatica a cancellare vecchi stereotipi

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