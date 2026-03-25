Nel settore Trasporti Sanitari di Cidas sono stati donati nove monitor multiparametrici, prodotti da Cfs Prodotti Medicali, destinati alle ambulanze operanti presso l’ospedale di Cona. La donazione, effettuata in memoria di una docente, riguarda dispositivi che saranno utilizzati nelle ambulanze per monitorare i parametri vitali dei pazienti durante il trasporto.

Il settore Trasporti Sanitari di Cidas ha ricevuto in donazione 9 dispositivi sanitari prodotti da Cfs Prodotti Medicali, destinati alle ambulanze in servizio presso l’ospedale di Cona. La donazione è stata effettuata dalla famiglia in memoria di Maria Luisa Poledrelli, docente scomparsa alla fine del 2025. Un gesto di solidarietà nato anche grazie alla conoscenza con Giuseppe Tosi, operatore Cidas impegnato nel servizio di trasporto sanitario presso l’ospedale ferrarese. Da qui la decisione di sostenere concretamente il lavoro di chi ogni giorno accompagna i pazienti nei trasferimenti tra strutture sanitarie, offrendo non solo assistenza professionale ma anche vicinanza e attenzione nei momenti più delicati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Solidarietà, donati 9 monitor multiparametrici alle ambulanze nel ricordo della docente

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