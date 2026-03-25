Una serata dedicata alla solidarietà si è svolta recentemente presso il Santobono, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini. Durante l’appuntamento, sono state raccolte donazioni e sono stati organizzati momenti di intrattenimento musicale per sostenere i progetti dell’ospedale pediatrico. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di condivisione e supporto.

C’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando ci si unisce per una causa più grande, quando la musica, l’energia e la condivisione diventano strumenti per regalare speranza. Venerdì 3 aprile, la discoteca Forma, in collaborazione con Autoscala, accende questa energia collettiva con “La Gioia” una serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Un evento che non è solo intrattenimento, ma un vero abbraccio alla città e ai suoi bambini più fragili. L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere progetti concreti che migliorino la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo alla campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Solidarietà al Santobono: “La Gioia”, una serata per unirsi e donare speranza

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