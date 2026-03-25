Snelliamo il servizio del Cup altrimenti gli anziani rinunciano a curarsi

Il coordinatore Ugl Pensionati del Veneto e consigliere nazionale della Federazione Pensionati Ugl ha dichiarato che è necessario semplificare il servizio del Cup per evitare che gli anziani rinuncino alle cure. La sua richiesta è stata rivolta al presidente della regione Veneto durante un intervento del 25 marzo.

L'appello è stato lanciato oggi 25 marzo dal coordinatore Ugl Pensionati del Veneto Sebastiano Arcoraci al presidente Alberto Stefani. Vengono evidenziate tutte le criticità riscontrate dalla popolazione più fragile Il coordinatore Ugl Pensionati del Veneto e consigliere nazionale Federazione Pensionati Ugl Sebastiano Arcoraci ha lanciato oggi 25 marzo un grido d'allarme al presidente del Veneto Alberto Stefani. «Mi concentro sul funzionamento del Cup, centro unico di prenotazione: numerosi cittadini riferiscono tempi di attesa telefonica superiori ai 30 minuti senza ottenere risposta. A ciò si aggiunge una recente modalità... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Snelliamo il servizio del Cup, altrimenti gli anziani rinunciano a curarsi» Articoli correlati A Palermo 50 mila poveri rinunciano a curarsi, in campo 114 farmacie e mille volontariA Palermo e provincia circa 10mila famiglie povere - per un totale di componenti compreso tra 30 e 40mila persone, di età media abbassatasi alla... Caos liste d’attesa, il caso Parma finisce su Mediaset: “Tantissimi parmigiani e 893.000 emiliano-romagnoli rinunciano a curarsi. Prenotazioni con dati distorti”Studio Aperto ha ospitato un’intervista al Presidente del gruppo di Forza Italia in Regione Emilia Romagna Pietro Vignali Nel corso del servizio,...