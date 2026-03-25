Uno studio recente suggerisce che la psilocibina, una sostanza presente nei funghi allucinogeni, potrebbe aiutare le persone a smettere di fumare con una sola somministrazione. I ricercatori hanno osservato che questa sostanza sembra superare l’efficacia dei cerotti alla nicotina, offrendo una possibile alternativa nel trattamento delle dipendenze da tabacco. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Il fumo resta una delle principali cause di morte al mondo, con circa 8 milioni di decessi l'anno. Molti fumatori desiderano smettere, ma i trattamenti disponibili, a cominciare dalle terapie sostitutive con nicotina, dai cerotti alle gomme, mostrano spesso dei tassi di ricaduta elevati entro i sei mesi dal primo utilizzo. Uno studio pubblicato di recente potrebbe aver identificato un approccio insolito ma efficace: la psilocibina, il composto psichedelico naturale presente in funghi allucinogeni. Una singola dose di psilocibina potrebbe rivelarsi ben più efficace dei tradizionali cerotti alla nicotina per chi vuole smettere di fumare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Smettere di fumare con una sola dose di una sostanza individuata da uno studio

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