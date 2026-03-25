Il 26 marzo alle 20:45 si gioca la partita tra Slovacchia e Kosovo, valida per le semifinali playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 in Europa. La sfida si terrà in Slovacchia, con le formazioni che si preparano a disputare un match decisivo per l'accesso alla fase finale del torneo. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli operatori di scommesse.

Semifinali playoff di qualificazione ai mondiali 2026 e la Slovacchia di Calzona affronta in casa il Kosovo di Foda. I Sokoli dopo essersi illusi di poter soffiare il primo posto alla Germania hanno subito una pesante sconfitta a Lipsia nell’ultimo turno, condannati così agli spareggi. Il tecnico napoletano però può fare affidamento su un gruppo ormai collaudato, e nei convocati spiccano le assenze di Schranz, Lobotek. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Slovacchia-Kosovo (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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