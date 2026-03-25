Slovacchia benzina più cara per gli stranieri | Bruxelles pronta ad agire

Bruxelles ha annunciato che gli Stati membri possono adottare misure di sostegno per i propri cittadini durante la crisi energetica, ma con restrizioni. In particolare, non è consentito discriminare sulla base della nazionalità o compromettere l’integrità del mercato unico europeo. Questa dichiarazione arriva in risposta alle preoccupazioni riguardo a un aumento dei prezzi del carburante che colpisce soprattutto gli stranieri.

“Gli Stati membri possono adottare misure per sostenere i propri cittadini in una crisi energetica, ma non possono discriminare sulla base della nazionalità né compromettere l’integrità del mercato unico”, ha dichiarato il portavoce della Commissione Ricardo Cardoso. Bruxelles ha fatto sapere che valuterà l’avvio di procedure legali per garantire il rispetto delle norme europee. La misura, introdotta la scorsa settimana, consente ai distributori di applicare un prezzo maggiorato ai veicoli con targa estera, calcolato sulla base della media dei prezzi praticati nei Paesi vicini – Austria, Repubblica Ceca e Polonia. L’obiettivo è scoraggiare il cosiddetto “turismo del carburante”, cresciuto rapidamente dopo che Bratislava ha mantenuto i prezzi interni più bassi attraverso un accordo con la raffineria Slovnaft. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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