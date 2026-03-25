Al Teatro CortéSe di Napoli, nel quadro della settima stagione dedicata alle evoluzioni del teatro contemporaneo, si terrà una serata con l'attore Paolo Caiazzo. La programmazione, curata dalla direzione di Anna Sciotti in collaborazione con l’Ente, continua a proporre spettacoli che riflettono le trasformazioni del linguaggio scenico attuale. La manifestazione si svolge nei Colli Aminei, in un teatro che si distingue per la sua attenzione alle novità artistiche.

NAPOLI – Nel cartellone sempre più sensibile alle mutazioni del linguaggio scenico contemporaneo, la settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, guidata con passione dalla direzione di Anna Sciotti, in sinergia con “Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS” e con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, accoglie, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00, una presenza tra le più riconoscibili e amate della scena partenopea: Paolo Caiazzo. Ed è proprio nella misura del tempo che passa, nella consapevolezza ironica dell’età e delle sue trasformazioni, che nasce “Sit Down Comedy”, titolo che già contiene, con elegante autoironia, la cifra di uno spettacolo che si annuncia intimo e riflessivo quanto esilarante. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sit Down Comedy, al Teatro CortéSe approda Paolo Caiazzo

Articoli correlati

Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Sit Down ComedyNel cartellone sempre più sensibile alle mutazioni del linguaggio scenico contemporaneo, la settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei,...

Paolo Caiazzo in "Sit Down Comed" al Teatro CortéSeLa settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, guidata con passione dalla direzione di Anna Sciotti, in sinergia con “Ente A.

Contenuti utili per approfondire Sit Down Comedy

Argomenti discussi: ‘Over Your Dead Body’ Review: Jason Segel and Samara Weaving Click in a Gleefully Gory Comic Thriller About a Couple That Doesn’t.

Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Sit Down ComedyNel cartellone sempre più sensibile alle mutazioni del linguaggio scenico contemporaneo, la settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, guidata con ... 2anews.it

«La mia sit-down Comedy per ridere di noi». L’attore Macchini domani a Villa Vitali: «Faccio il punto sulla società»FERMO Sarà un grande show in cui Piero Massimo Macchini si svelerà in tutte le sue mille sfaccettature, e già dal titolo si capisce come giochi sulla singolarità e pluralità. Lo spettacolo si intitola ... corriereadriatico.it