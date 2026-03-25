Sisma a Fosdinovo | terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in gran parte della regione

Da corrieretoscano.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 25 marzo, un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito la provincia di Massa-Carrara, in Toscana. L'evento sismico è stato avvertito in diverse aree della regione, provocando timori tra i residenti. Il sisma ha causato alcune scosse successive e danni limitati in alcune strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze sul territorio.

FOSDINOVO – Un risveglio segnato dalla paura per molti cittadini toscani. Nella mattinata di oggi (2 5 marzo), un evento sismico di moderata entità ha interessato la provincia di Massa-Carrara, venendo percepito distintamente in numerose zone del territorio regionale. Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla Sala sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con sede a Roma, la scossa si è sprigionata esattamente alle 8, 13 (ora italiana). Il terremoto ha fatto registrare una magnitudo locale (Ml) pari a 4.0. L’area epicentrale è stata individuata a 3 chilometri a nord-est del comune di Fosdinovo, nel Massese. I sismografi hanno calcolato le coordinate geografiche dell’evento a 44. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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