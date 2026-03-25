Sisma a Fosdinovo | terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in gran parte della regione

Nella mattinata del 25 marzo, un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito la provincia di Massa-Carrara, in Toscana. L'evento sismico è stato avvertito in diverse aree della regione, provocando timori tra i residenti. Il sisma ha causato alcune scosse successive e danni limitati in alcune strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze sul territorio.

FOSDINOVO – Un risveglio segnato dalla paura per molti cittadini toscani. Nella mattinata di oggi (2 5 marzo), un evento sismico di moderata entità ha interessato la provincia di Massa-Carrara, venendo percepito distintamente in numerose zone del territorio regionale. Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla Sala sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con sede a Roma, la scossa si è sprigionata esattamente alle 8, 13 (ora italiana). Il terremoto ha fatto registrare una magnitudo locale (Ml) pari a 4.0. L’area epicentrale è stata individuata a 3 chilometri a nord-est del comune di Fosdinovo, nel Massese. I sismografi hanno calcolato le coordinate geografiche dell’evento a 44. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sisma a Fosdinovo: terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in gran parte della regione Articoli correlati Terremoto in Friuli a Moggio Udinese vicino Udine di magnitudo 3,9, sisma avvertito in diverse areeUn terremoto di magnitudo 3,9 è stato avvertito a Moggio Udinese, in provincia di Udine: non risultano danni a edifici o feriti. Terremoto a Catania di magnitudo 4.5, epicentro a Ragalna, profondità di 3.8 km, sisma avvertito anche nel messinese - VIDEOForte preoccupazione in seguito al sisma, avvertito anche nel messinese e nel siracusano. Tutti gli aggiornamenti su Sisma a Fosdinovo terremoto di... Argomenti discussi: Moderate 4.4 quake hits near La Spezia, Province of La Spezia, Liguria, Italy. Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaEpicentro a Fosdinovo. Molte telefonate ai vigili del fuoco. Le amministrazioni comunali impegnate a controllare eventuali problemi strutturali agli edifici. Non si segnalano feriti ... lanazione.it Scuole chiuse per il terremoto di Fosdinovo, ecco quali Comuni sospendono le lezioniDevono essere effettuati dei controlli strutturali negli istituti per evitare ogni possibile rischio: per questo alcune amministrazioni decidono di non far entrare i ragazzi ... msn.com