Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Miami Open dopo aver sconfitto Alex Michelsen negli ottavi. L’azzurro ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato ottenuto, ma ha anche sottolineato la necessità di continuare a lavorare per migliorare. La sua avventura nel torneo prosegue, mentre si prepara ai prossimi incontri.

Continua il percorso dell’azzurro. Dopo la vittoria contro Alex Michelsen agli ottavi del Miami Open, Jannik Sinner ha espresso soddisfazione per il momento che sta vivendo, senza perdere di vista il lavoro quotidiano. In conferenza stampa ha sottolineato come il suo focus resti personale: “Sono ovviamente molto felice della posizione in cui mi trovo. cerco semplicemente di fare il mio”, ricordando anche i sacrifici necessari per mantenersi al massimo livello. Il numero uno azzurro, che ha infilato una lunga serie di vittorie nei Masters 1000, ha evidenziato il peso del servizio nella sfida: “Il servizio mi ha aiutato parecchio oggi, soprattutto nei momenti importanti”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner vola ai quarti a Miami: “Contento, ma devo migliorare”

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