Sinner regola Michelsen in due set e conquista i quarti a Miami

Jannik Sinner ha superato in due set il tennista statunitense Michelsen nel match valido per gli ottavi di finale del torneo di Miami. La partita è durata un'ora e 41 minuti, con Sinner che ha vinto con il punteggio di 7-5, 7-6. Con questa vittoria, il giocatore italiano si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000.

Nemmeno un passaggio a vuoto è riuscito a scalfire la sua complessiva solidità: Jannik Sinner vince da fenomeno, in un’ora e 41 minuti, la gara contro l’ottimo Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6 e approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. La gara l’ha risolta nonostante qualche errore e giocando alla grande i punti che contavano di più. I campioni come lui, nei momenti più importanti, sanno esprimere il meglio. L’altoatesino vince il 28esimo set consecutivo, un record, nei Masters 1000. Torna nuovamente ai quarti di finale in Florida. The streak continues @janniksin is headed to the quarters! #MiamiOpen pic.twitter.comu9GtCfHQu0 — Miami Open (@MiamiOpen) March 24, 2026 Le parole di Jannik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner regola Michelsen in due set e conquista i quarti a Miami Articoli correlati Sinner conquista i quarti a Miami Battuto Michelsen, ma che faticaPiù faticoso del previsto l’approdo di Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Miami. Atp, Sinner batte Michelsen in due set: chi affronterà ai quarti di finaleJannik Sinner non sbaglia contro Alex Michelsen e si qualifica per i quarti di finale dell’ATP Miami: il suo prossimo avversario Non era un impegno... Altri aggiornamenti su Sinner regola Temi più discussi: Sinner regola un Michelsen tostissimo ed è ai quarti: il meglio del match in 2’; Highlights Sinner-Michelsen, ottavi Masters 1000 Miami (VIDEO); Sinner, scambio (e punto) da campione, Moutet si arrende: l'hai visto? VIDEO; Sinner facile su Moutet a Miami, ora trova l’americano Michelsen. LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro ai quarti dopo una partita complicataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE DICHIARAZIONI DI SINNER QUANDO GIOCA I QUARTI SINNER: DUE IPOTESI DI ORARIO 23.51 Grazie per averci seguito, ... oasport.it Atp Miami, Sinner agli ottavi contro Michelsen: a che ora gioca e dove guardarlo in tv e in streamingSinner sfida Michelsen agli ottavi del Miami Open 2026: ecco a che ora gioca Jannik, dove vedere il match in tv e come seguirlo in streaming ... affaritaliani.it TENNIS - Jannik Sinner "regola" la pratica con Corentin Moutet e accede agli ottavi di finale del torneo di Miami. Il numero due del mondo chiude il match in due set (6-1, 6-4) e ora affronterà il tennista statunitense Alex Michelsen - #tennis, #atp1000, #miami, - facebook.com facebook Incredibile! Non solo Sinner può perdere. Se tanto mi dà tanto , sarà bollito e finito anche Alcaraz alla prima sconfitta o forse per lui vale la regola del buon senso che tutti possono perdere e che fa parte del gioco () #sinner #alcaraz #indianwells x.com