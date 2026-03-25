Sinner oltre il pericolo Michelsen | continua il sogno americano

Durante una partita tesa, il tennista italiano ha superato un momento difficile contro l’avversario statunitense. Nonostante le difficoltà, il giocatore ha continuato a lottare e ha mantenuto alta la concentrazione, riuscendo a portare a termine il match con successo. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per l’atleta italiano, che ha evitato l’eliminazione e proseguito nel torneo.

Roma, 25 marzo 2026 – E alla fine arriva sempre il sole. Provvindenziale sbuca quando la partita di Sinner si fa buia contro Alex Michelsen. L’americano che pare una delle miglior personificazioni di Andy Roddick, tutto muscoli aggressività e servizio. Jannik Lo batte in due set (7-5, 7-6), r ecuperando un break proprio quando la partita sembrava più dura. Può non esser facile piegare qualcuno che da bambino piangeva se il tempo era brutto e non poteva giocare a tennis. Un ragazzo Alex, cresciuto durante il periodo del Covid, stringendo i denti e allenandosi pure cinque ore di fila ogni giorno per arrivare al circuito maggiore. La natura gli ha donato un servizio poderoso e un rovescio molto solido, proprio come quello di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner oltre il pericolo Michelsen: continua il sogno americano Articoli correlati Leggi anche: Sinner sfida Michelsen, l'americano "normale" esploso grazie al Covid LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 2-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente dell’italiano. Approfondimenti e contenuti su Sinner oltre Temi più discussi: Tabellone ATP Miami 2026: facile per Sinner, che rischio per Alcaraz all’esordio!; Uno studio di Harvard esclude il pericolo di cianuro sulla Terra dopo l’avvicinamento di una cometa interstellare; Sinner oltre il pericolo Michelsen: continua il sogno americano; Mouratoglou spiega la crisi di Alcaraz: Ecco il pericolo n. 1 per Carlos. Sinner oltre il pericolo Michelsen: continua il sogno americanoMiami, il numero 2 al mondo piega il bombardiere Usa in due set tirati. Esce anche Fritz, torneo maledetto per le teste di serie ... sport.quotidiano.net Sinner Overcomes Michelsen's Danger: The American Dream ContinuesMiami: The world No. 2 defeats the US bomber in two tight sets. Fritz also exits, a tournament cursed for top seeds. sport.quotidiano.net Il bel gesto di fair-play di Sinner nella partita con Moutet: "L'ho toccata". ‘L’ho toccata’: così Sinner insegna cos’è il fair play. Jannik a Miami ha avvertito il giudice di avere sfiorato la pallina, prima che uscisse oltre la linea di fondo e ha assegnato il punto a Mout - facebook.com facebook