sinner conquista i quarti a miami battuto michelsen ma che fatica

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale all’ATP 1000 di Miami, battendo prima un avversario in due set e poi un altro in meno di 24 ore. La partita contro Michelsen si è conclusa con la vittoria dell’italiano in due set, dopo aver superato anche Moutet nello stesso modo. La sfida è stata più impegnativa del previsto per Sinner.

Più faticoso del previsto l’approdo di Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Miami. Ma in meno di 24 ore l’altoatesino batte prima Moutet e poi Michelsen e sempre in due set. Il punteggio (7-5, 7-6) dice delle difficoltà incontrate da Jannik contro l’americano che ha giocato una grane partita, ma come al solito Sinner ha interpretato in maniera perfetta i momenti decisivi della partita, tutti a suo favore. Per la prima volta in questo torneo Sinner ha perso un turno di servizio, ha avuto qualche passaggio a vuoto lasciando a Michelsen il comando della partita, ma è sempre rimasto attaccato al match e poi ha superato con la solita classe i momenti più importanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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