Durante il Miami Open, Jannik Sinner si è distinto non solo per le sue prestazioni nel tennis, ma anche per le abilità nel palleggio con il calcio. Il torneo ha scherzato sull’ipotesi di inserirlo nella nazionale, evidenziando le sue doti tecniche anche fuori dal campo. Sinner, noto per il suo talento nel tennis, si è mostrato sorprendentemente abile nel mantenere la palla in aria con il piede.

Jannik Sinner è un talento completo. anche nel calcio! Guardate che palleggi perfetti fa al Miami Open. E l'Atp, che riporta il video sui suoi canali social, scherza così: "Pronto per i playoff?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, che talento nel palleggio! E l'Atp scherza così: "Pronto per la Nazionale?"

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