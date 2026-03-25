Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quarti

Jannik Sinner ha vinto il suo match agli ottavi di finale del torneo ATP Miami 2026 contro lo statunitense Alex Michelsen, numero 40 del ranking mondiale. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l'accesso ai quarti di finale della competizione. La partita si è conclusa con il risultato favorevole a Sinner, che ha così proseguito la sua corsa nel torneo.

Jannik Sinner ha battuto anche lo statunitense Alex Michelsen (40), superando così gli ottavi di finale del torneo Atp Miami 2026. La vittoria dell’azzurro, numero 2 del mondo, in due combattuti set per 7-5, 7-6 (4). L’altoatesino vola così ai quarti di finale. Nei quarti Sinner affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del ranking. https:twitter.comMiamiOpenstatus2036576632907931671 I quarti di finale dell’Atp Miami 2026. Si è così delineato il tabellone dei quarti di finale: Sinner -Tiafoe. Landaluce-Lehecka. Zverev-Cerundolo. Paul-Fils. Quarterfinals are SET? #MiamiOpen pic.twitter.comPe03LKjvOP — Miami Open (@MiamiOpen) March... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quarti Articoli correlati Atp 1000 Miami, Sinner batte Michelsen e accede ai quarti. Ora sfida ad un altro americano: TiafoeJannik Sinner sbarca nei quarti di finale del "Miami Open" , secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock... Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro ai quarti dopo una partita complicata Approfondimenti e contenuti su Atp Miami Temi più discussi: Masters 1000 Miami, Sinner batte Michelsen e accede ai quarti; Sinner batte Moutet, 13 vittorie consecutive senza perdere un set: Ma non gioco per i record. Ora agli otta…; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; ++ Tennis: Sinner batte Michelsen in 2 set e va ai quarti di Miami ++. ATP Miami, Sinner soffre ma trova la chiave per superare Michelsen: il sogno Sunshine Double è ancora vivoDiretta della partita tra Sinner-Michelsen: Jannik batte la resistenza dell'americano e approda ai quarti di finale. sport.virgilio.it Atp Miami, Sinner batte Michelsen 2 set a 0 e avanza ai quarti di finaleJannik Sinner avanza ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, numero 2 al mondo, supera 2 set a 0, col punteggio di 7-5, 7-6, lo statunitense Alex Michelsen . Per l'altoates ... tg24.sky.it Jannik Sinner avanza nel torneo ATP di Miami. Dopo una gara combattuta approda ai quarti di finale dove affronterà lo statunitense Tiafoe. x.com Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live - facebook.com facebook