Sindromi coronariche e terapie cardiologi internisti e ricercatori a confronto a Chieti

A Chieti si sono riuniti professionisti di diverse specializzazioni per discutere delle sindromi coronariche acute, considerate tra le principali cause di decesso e malattia nel mondo. Cardiologi, internisti e ricercatori si sono confrontati sulle terapie più efficaci e sugli ultimi studi in ambito cardiovascolare. L'incontro ha coinvolto approfondimenti su diagnosi, trattamento e strategie di prevenzione delle patologie coronariche.

Le sindromi coronariche acute (Sxa) rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità cardiovascolare a livello globale. Su questo tema di primaria importanza per la salute si confronteranno studiosi provenienti dai migliori centri del Paese nella giornata di venerdì 27 marzo, nell’Aula Magna del Cast dell’università d’Annunzio, a Chieti”. La suddetta terapia, basata sull’associazione di acido acetilsalicilico e un inibitore del recettore piastrinico P2Y12, costituisce lo standard terapeutico dopo l’intervento coronarico percutaneo. Tuttavia, è ben documentata una significativa variabilità nella risposta ai farmaci antiaggreganti, con una proporzione di pazienti che manifesta alta reattività piastrinica, condizione associata a prognosi sfavorevole. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sindromi coronariche e terapie, cardiologi, internisti, e ricercatori a confronto a Chieti Articoli correlati Terapie con psichedelici: Chieti ospita un dibattito nazionale per combattere la depressione persistenteGli studi internazionali sono promettenti: trial di fase 2 sulla psilocibina pubblicati sul New England Journal of Medicine mostrano miglioramenti... Giornata delle malattie neuromuscolari, a Chieti un incontro su medicina di precisione, terapie innovative e presa in caricoL’evento sabato 21 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare e informare operatori sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadinanza... Una selezione di notizie su Sindromi coronariche Argomenti discussi: Sindromi coronariche e terapie, studiosi a confronto a Chieti. Sindromi coronariche, la cardiologa italiana firma le linee guida UeUna cardiologa italiana firma la nuova edizione delle linee guida europee sulle Sindromi coronariche croniche (Ccs). Felicita Andreotti, ricercatrice di cardiologia all'Università Cattolica del Sacro ... ansa.it Sindrome del QT lungo: ricercatori italiani individuano il ruolo centrale dell'alimentazione in termini di prevenzione. Caratteristiche, sintomi e (nuove) terapie per una rara ...Può causare aritmie ventricolari pericolose, svenimenti o morte improvvisa. Conseguenze spesso innescate da stress o esercizio fisico, ma a cui si aggiunge anche il consumo di alimenti specifici, tra ... vanityfair.it