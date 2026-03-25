Simone Marchetti l' editoriale | La finestra di Overton

Nel numero più recente di Vanity Fair vengono pubblicate due storie provenienti dall'America e da Cuba, che si inseriscono in un contesto di diffusa rassegnazione e senso di sconfitta a livello globale. Le narrazioni si concentrano su situazioni specifiche di entrambe le aree, offrendo un approfondimento sulla realtà locale e sulle sue implicazioni. La pubblicazione si propone di riflettere sui fenomeni in atto attraverso queste testimonianze.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Prendete la guerra in Iran e l’operato del presidente americano Donald Trump: un giorno gli Stati Uniti sono vittoriosi e l’Iran è dato per finito; un altro si negozia e si smentisce quello che si è detto il giorno prima. E ancora: per descrivere le cause della guerra, le sue vittorie o le sue perdite si ricorre a slogan da videogioco, meme e bullismi, fake news e immagini manipolate dall’intelligenza artificiale. E se non bastasse, si utilizzano social media creati ad arte (Truth Social, di proprietà di Trump) per evitare il confronto diretto con giornalisti, leggi e organismi internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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