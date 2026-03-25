Silvia Vavassori talento del liuto da Lazzate sui palchi internazionali

Da ilnotiziario.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Vavassori, originaria di Lazzate, ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista accompagnando le funzioni religiose domenicali. Successivamente ha approfondito lo studio del liuto e del canto dedicandosi alla musica rinascimentale e barocca. Ha partecipato a numerosi concerti in ambito internazionale, ricevendo recensioni positive dalla critica specializzata.

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