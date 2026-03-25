Silvia Vavassori talento del liuto da Lazzate sui palchi internazionali

Silvia Vavassori, originaria di Lazzate, ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista accompagnando le funzioni religiose domenicali. Successivamente ha approfondito lo studio del liuto e del canto dedicandosi alla musica rinascimentale e barocca. Ha partecipato a numerosi concerti in ambito internazionale, ricevendo recensioni positive dalla critica specializzata.

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