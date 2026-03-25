Silvestri M5s al centrodestra | Referendum? Vedervi schiumare così mi fa veramente godere – Video

Un esponente di un movimento politico ha commentato una recente campagna elettorale, affermando che la risposta alle politiche sui temi di Borsellino si è manifestata attraverso un referendum svolto a Palermo. Nel corso di un video, ha dichiarato che l’atteggiamento del centrodestra gli provoca una sensazione di soddisfazione, commentando anche la reazione dei sostenitori avversari alla loro propaganda.

“Alla vostra propaganda su Borsellino vi hanno già risposto da Palermo con il referendum, con il voto alle urne”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri, rivolgendosi ai banchi del centrodestra in Aula. “Non so se c’entri col richiamo al regolamento – ha aggiunto – ma vedervi schiumare così mi fa veramente godere” ha aggiunto Silvestri, suscitando le proteste della maggioranza. Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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