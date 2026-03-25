Nella giornata di oggi si sono concluse 32 operazioni di espulsione legate a situazioni di immigrazione irregolare, tutte eseguite nel corso di tre mesi. Contestualmente, si è verificato un incendio di un cestino vicino alla fermata dell’autobus in piazza Gramsci, intorno all’orario di pranzo.

Siena, 25 marzo 2026 – Ora di pranzo, fiamme in un cestino vicino alla fermata del bus in piazza Gramsci. Qualcuno dà l’allarme, la zona è sempre ben monitorata viste le bravate e le intemperanze che, nel corso degli ultimi anni, si sono registrate in quest’area. Arrivano i pompieri, una macchina ed un mezzo più grande. Per loro è un gioco da ragazzi spegnere quella fiammella. Un attimo se ne vanno subito. Niente maranza questa volta. Ma la guardia resta sempre alta sul fenomeno che sembra essere rientrato sotto controllo, dopo gli eccessi di un anno fa. Lo dimostra anche quanto emerso ieri in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dove sul tavolo c’erano vari argomenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza e immigrazione irregolare, eseguite 32 espulsioni in tre mesi

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