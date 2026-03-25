Siamo sempre più poveri e in fila per un pasto c' è anche chi lavora

Il crescente aumento dei prezzi ha portato molte famiglie a chiedere assistenza alimentare per la prima volta, anche tra coloro che fino a poco tempo fa riuscivano a gestire le spese quotidiane. La lista delle persone in fila per un pasto si allunga e il numero di nuclei familiari in difficoltà continua a crescere. La situazione si presenta come una conseguenza diretta dell’aumento dei costi di beni di prima necessità e utenze.

Chi sono gli invisibili, spesso difficili da intercettare proprio perché non corrispondono all'immagine tradizionale del bisogno? Sono persone, anche giovani, che lavorano ma che non riescono ad arrivare a fine mese Il carovita sta cambiando il volto della povertà. Sotto il peso dell'aumento dei costi quotidiani, dalle bollette ai beni di prima necessità, sempre più famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a sostenersi autonomamente si trovano invece oggi a chiedere aiuto per la prima volta. Sono le cosiddette "nuove povertà": invisibili, spesso difficili da intercettare proprio perché non corrispondono all'immagine tradizionale del bisogno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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