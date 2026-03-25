Si ubriaca e molesta tutti alla stazione denunciato 50enne

Giovedì 19 marzo, alla stazione di Seregno, alcune persone hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo di 50 anni in evidente stato di ebbrezza, che aveva un comportamento aggressivo e molestava le persone presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno denunciato l’uomo, che si era reso protagonista di episodi di disturbo pubblico.

È terminata con una denuncia la giornata alcolica di un 50enne. Giovedì 19 marzo, alla stazione di Seregno, alcuni giovani hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza che stava creando problemi alle persone con un atteggiamento aggressivo. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Bazooka, kalashnikov e droga, l'ultima 'battaglia' di Salvatore Bellante: "Gli devi sparare subito, se no ti ammazzano loro" . 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Si ubriaca e molesta tutti alla stazione, denunciato 50enne Articoli correlati Fermato in stazione con una bici elettrica: denunciato 50enneI Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, insieme ai militari dell’Esercito Italiano, hanno sorpreso il 50enne L'intervento è avvenuto... Leggi anche: Ubriaca molesta i genitori: donna di 44 anni finisce in ospedale Tutti gli aggiornamenti su Si ubriaca e molesta tutti alla... Discussioni sull' argomento Si schianta contro una transenna, sorpresa ubriaca al volante: scatta la denuncia; Movida a Mestre, ritirate 3 patenti. Daspo per una giovane di Chioggia; Si ubriaca al bar e fugge con lo champagne rubato, poi alla guida del suo tir si schianta contro un’auto. Gang di nordafricani sale sul bus ubriaca e molesta, uno di loro aveva con sé un coltello: un allontanamento e 3 fogli di viaPADOVA - Sono saliti ubriachi sul bus e hanno iniziato a molestare gli altri passeggeri, uno di loro aveva con sé anche un coltello. La polizia di Padova ha così rintracciato e bloccato un gruppo di ... ilgazzettino.it Serata agitata in piazza Travaglio: una lite familiare degenera davanti ai clienti del bar. Intervengono i carabinieri, ma la donna ubriaca reagisce con violenza - facebook.com facebook Si schianta contro una transenna, sorpresa ubriaca al volante: scatta la denuncia x.com