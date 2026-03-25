Si taglia una gamba con la motosega a Ponte Nossa | pensionato trovato morto da un parente

A Ponte Nossa, un pensionato di 78 anni è stato trovato morto da un familiare dopo essersi ferito a una gamba con la motosega mentre tagliava dei ceppi di legno. L'uomo è deceduto a causa di un'emorragia riconducibile all'infortunio subito durante l'attività di lavoro. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell'incidente.

A Ponte Nossa (Bergamo) un uomo di 78 anni, un pensionato, è morto a causa di un'emorragia: si è ferito a una gamba con la motosega mentre tagliava alcuni ceppi di legno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una... Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte NossaPonte Nossa (Bergamo), 25 marzo 2026 – Tragedia in provincia di Bergamo, a Ponte Nossa. Aggiornamenti e notizie su Ponte Nossa Ponte Nossa, 77enne muore mentre taglia un alberoUn uomo di 77 anni è morto a Ponte Nossa mentre tagliava degli alberi in una zona boschiva. Fatale una grave emorragia causata da un profondo taglio alla gamba. Il corpo è stato trovato da un familiar ... ecodibergamo.it Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaIl corpo senza vita del 78enne è stato ritrovato da un familiare. L'uomo, pensionato, è residente in paese: dopo essersi ferito gravemente alla gamba destra è morto per un'emorragia ... bergamonews.it