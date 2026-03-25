Nel pomeriggio si è verificata la rottura di una condotta del gas in via Matteotti, zona Sacro Cuore. L'incidente ha provocato disagi alla circolazione e ha reso necessario l’intervento di tecnici e forze dell’ordine. Dopo le operazioni di riparazione, il ponte Matteotti è stato riaperto al traffico.

Pomeriggio di disagi alla circolazione in zona Sacro Cuore, in via Matteotti, dove la rottura di una condotta del gas aveva richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei tecnici specializzati. Sul posto è al lavoro la polizia locale per garantire la sicurezza e permettere lo svolgimento delle operazioni di riparazione, disponendo la chiusura totale del Ponte Matteotti in entrambi i sensi di marcia, riaperto intorno alle 17.40. Nonostante il danno alla condotta, non si registrano criticità per la fornitura domestica. I tecnici di Hera, giunti sul posto poco dopo la segnalazione, sono attualmente al lavoro sulla rottura. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Si rompe la condotta del gas: riaperto il ponte Matteotti

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