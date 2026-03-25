Si interrompe la striscia | Avellino ko di misura a Forlì

L’Unicusano Avellino Basket ha perso sul campo della Pallacanestro Forlì con il punteggio di 73-71, interrompendo una serie di sei vittorie consecutive. La partita si è giocata all’Unieuro Arena e si è conclusa con una differenza di due punti, con gli avellinesi che sono usciti sconfitti dopo un match molto combattuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Stop esterno per l’ Unicusano Avellino Basket, che cade sul parquet dell’ Unieuro Arena contro la Pallacanestro Forlì per 73-71, interrompendo a sei la striscia di vittorie consecutive. Una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo possesso, decisa da dettagli che, nel finale, hanno sorriso ai padroni di casa. Avellino parte con personalità, trovando subito ritmo offensivo e toccando il +7 nel primo quarto. La reazione di Forlì non tarda ad arrivare, con un parziale che rimette tutto in discussione e lascia il match in equilibrio già dopo i primi dieci minuti. Il copione non cambia nel secondo periodo: gli irpini restano agganciati alla partita, ma perdono brillantezza in attacco, mentre Forlì si affida al talento di Aradori e Pepe per restare in scia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si interrompe la striscia: Avellino ko di misura a Forlì Articoli correlati Ravenna Juventus Next Gen 2-0: bianconeri ko, si interrompe la striscia di risultati utili consecutividi Redazione JuventusNews24Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di... Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positivaÈ un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Tutto quello che riguarda Si interrompe la striscia Avellino ko... Temi più discussi: Marassi interrompe il sogno, ma l'Avellino non si spezza; Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1; Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1; Sampdoria-Avellino Serie B: Biasci non basta, vincono i blucerchiati con Brunori e Palma. Rivivi la diretta. Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1Si interrompe la striscia positiva dell’US Avellino 1912, che dopo tre successi consecutivi cade sul campo della Sampdoria con il punteggio di 2-1. A decidere il match le reti di Brunori e Palma per i ... atripaldanews.it L'Avellino si ferma a Genova, la Samp vince 2-1Dopo tre vittorie di fila gli irpini, troppo rinunciatari, subiscono nel finale i gol di Brunori e Palma. Tardiva la reazione di Biasci ... rainews.it Immagina una provincia che perde più abitanti di quanti ne abbia. Non per una guerra, non per un'epidemia. Per una nave. Tra il 1880 e il 1915, dall'Irpinia — provincia di Avellino, entroterra campano — partirono verso le Americhe oltre 280.000 persone. La - facebook.com facebook Campania, Avellino: assunzioni per 15 custodi di edifici, non serve esperienza, tempo indeterminato Info e requisiti nel primo commento x.com