Si interrompe la striscia | Avellino ko di misura a Forlì

Da anteprima24.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unicusano Avellino Basket ha perso sul campo della Pallacanestro Forlì con il punteggio di 73-71, interrompendo una serie di sei vittorie consecutive. La partita si è giocata all’Unieuro Arena e si è conclusa con una differenza di due punti, con gli avellinesi che sono usciti sconfitti dopo un match molto combattuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Stop esterno per l’ Unicusano Avellino Basket, che cade sul parquet dell’ Unieuro Arena contro la Pallacanestro Forlì per 73-71, interrompendo a sei la striscia di vittorie consecutive. Una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo possesso, decisa da dettagli che, nel finale, hanno sorriso ai padroni di casa. Avellino parte con personalità, trovando subito ritmo offensivo e toccando il +7 nel primo quarto. La reazione di Forlì non tarda ad arrivare, con un parziale che rimette tutto in discussione e lascia il match in equilibrio già dopo i primi dieci minuti. Il copione non cambia nel secondo periodo: gli irpini restano agganciati alla partita, ma perdono brillantezza in attacco, mentre Forlì si affida al talento di Aradori e Pepe per restare in scia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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