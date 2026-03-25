Domenica 29 marzo si svolgerà la 47ª edizione di ’Un gir per Bursan’, una mezza maratona organizzata dalla Polisportiva Borzanese. L’evento è patrocinato dal Comune di Albinea ed è realizzato con la collaborazione di Uisp Reggio e Frigotecnica impianti industriali. La gara podistica coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge lungo un percorso cittadino.

‘Un gir per Bursan’ è il titolo dell’evento sportivo in programma per domenica 29 marzo: si tratta dell’edizione numero 47 della gara podistica organizzata dalla Polisportiva Borzanese con il patrocinio del Comune di Albinea e la collaborazione di Uisp Reggio e Frigotecnica impianti industriali. Saranno due le gare: quella competitiva-trail con due percorsi di 21 chilometri e di 13,5 km e quella non competitiva con due percorsi (uno da 5 e l’altro da 10 km). Per la corsa competitiva le iscrizioni devono avvenire sul sito www.irunning.itemiliaromagna entro le ore 23.59 di domani. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara direttamente alla segreteria del ritiro pettorali al costo di 20 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si chiama ’Un gir per Bursan’. Ma è una mezza maratona

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