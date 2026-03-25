Si cercano cantanti lirici per il teatro degli Ulivi | iscrizioni aperte per le audizioni al conservatorio di Pescara

Sono aperte le iscrizioni per le audizioni di canto lirico presso il teatro degli Ulivi di Fossacesia. Le selezioni sono rivolte a cantanti di tutte le età e si svolgeranno presso il conservatorio di Pescara. La partecipazione è rivolta a professionisti del settore che desiderano affrontare le prove di selezione per potersi esibire nel teatro.

Le opere andranno in scena al teatro degli Ulivi nei mesi di giugno e luglio, e fanno parte dell’ampia rassegna LiveOlive2026 Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per candidarsi alle audizioni del teatro degli Ulivi di Fossacesia, riservate ai cantanti lirici, senza limiti di età. I candidati potranno ricoprire tutti i ruoli delle opere “L’Elisir d’amore” e “La Traviata”, o che intendano partecipare alla masterclass d’alta formazione sulle “Nozze di Figaro”, prevista nel mese di luglio prossimo. Le audizioni si terranno sabato 11 aprile alle ore 11 al conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, come riporta ChietiToday. L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’accademia musicale Osa di Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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