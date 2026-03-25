Il 25 marzo alle ore 18 si terrà in piazza Italia un evento organizzato da Ampa, intitolato

“Sì alla Costituzione” incontro firmato Ampa in programma mercoledì 25 marzo alle ore 18 in piazza Italia. "La Carta Costituzionale, nata dall’Antifascismo e dalla Resistenza, ha vinto. Abbiamo vinto, grazie all’impegno di tutti i Comitati per il no, sostenuto da tutte le organizzazioni e le associazioni che hanno aderito ai Comitati, grazie alla scelta delle cittadine e dei cittadini che hanno condiviso, insieme a tutti noi, la scelta di respingere uno dei più subdoli progetti di deforma costituzionale che in questi ultimi 25 anni sono stati presentati dai vari governi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - “Sì alla Costituzione” dopo il referendum: Ampa scende in piazza Italia

Articoli correlati

VIDEO | Il popolo del No scende in piazza dopo la vittoria al referendum: "La Costituzione non si tocca"Il popolo del No si dà appuntamento al Politeama, dopo la schiacciante (almeno in città) vittoria al referendum sulla giustizia.

Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia scende in piazza per il 'Sì'Fratelli d’Italia Ferrara inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblica dedicata al Referendum sulla giustizia, in programma per i giorni 22 e 23...

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

Una selezione di notizie su Sì alla Costituzione dopo il referendum...

Temi più discussi: Riforma della giustizia: così cambia punto per punto la Costituzione se vince il sì al referendum; È in gioco la Costituzione. Ecco perché votiamo NO al referendum; Referendum: perché votare Sì; Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No.

Manca solo il sì: Costituzione completata dopo settant'anniLa separazione di pm e giudici è già nella VII disposizione transitoria ... msn.com

Referendum, la festa ai Luzzati dopo la valanga di No: Così abbiamo difeso la nostra CostituzioneLa sindaca Silvia Salis: I cittadini chiedono di tradurre i principi in soluzioni per i tanti problemi da affrontare. Solo così si batte la destra ... genova.repubblica.it

“Noi, ragazzi del no”, i custodi inattesi della Costituzione x.com

"La Costituzione repubblicana ha dimostrato di aver sempre svolto in modo diligente il proprio lavoro. La classe politica che si accanisce nel volerla modificare può dire di aver fatto altrettanto" - facebook.com facebook