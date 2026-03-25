Una docente è stata ferita con più coltellate questa mattina davanti a una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 13 anni ha aggredito la professoressa, risultando in condizioni gravi. L’episodio è avvenuto nel corso dell’orario scolastico e sono intervenuti i soccorsi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una professoressa è stata aggredita con diverse coltellate nella mattina di oggi, mercoledì 25 marzo, davanti a una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La vittima, una donna di 57 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’allarme è scattato intorno alle 7.45, poco prima dell’inizio delle lezioni, proprio mentre le vie attorno all’istituto erano già affollate da studenti e genitori diretti anche verso altre scuole della zona. In pochi minuti sono intervenute numerose pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Trescore Balneario, insieme ai mezzi di soccorso: un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso partito da Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Shock a scuola, studente di 13 anni accoltella professoressa: è grave

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