Shiffrin ha vinto la sua sesta Coppa del Mondo! Trocker al miglior risultato in carriera

La sciatrice ha conquistato la sesta Coppa del Mondo, aggiudicandosi un risultato che conferma il suo successo nelle competizioni internazionali. Nel frattempo, un’atleta ha ottenuto il miglior risultato in carriera, arrivando tra i primi classificati in una gara. Questi eventi si sono svolti durante le competizioni di sci alpino della stagione, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali.

Mikaela Shiffrin ora può festeggiare: la grandissima sciatrice ha vinto la sua sesta Coppa del Mondo. Stupisce ancora Anna Trocker È un giorno storico per lo sci alpino, come quello che è caratterizzato da una vittoria in Coppa del Mondo. Dopo le Olimpiadi, la meravigliosa Brignone e il successo di Goggia, il gigante delle finali di Lillehammer ha scandito la classifica di Coppa del Mondo generale. La leggenda vivente di Mikaela Shiffrin brilla ancora: è la sesta volta che la porta a casa, eguagliando Annemarie Moser-Pröll, un club ristretto di campionesse assolute di questo sport. Eppure, il successo di Shiffrin non è stato così semplice da portare a casa. 🔗 Leggi su Sportface.it

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