Sette cani sono diventati noti sui social dopo essere riusciti a scappare da un tentativo di rapimento. Gli animali sono stati visti liberi e insieme in diverse immagini condivise online, mentre si allontanavano da una zona frequentata e si riunivano tra loro. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi utenti che hanno condiviso le foto e commentato l’accaduto.

Al giorno d’oggi è difficile trovare storie con un lieto fine, ed è proprio per questo che questa storia su un gruppo di sette cani sfuggiti alla morte in Cina è diventata virale! per saperne di più su questi cuccioli geniali che hanno escogitato un piano ingegnoso per ricongiungersi con le loro famiglie. Sette cani da compagnia sono stati rubati da un villaggio situato nel nord-est della Cina. Secondo i media locali, i cani sono stati portati via da ladri al servizio di un negozio di carne di cane e quindi erano destinati a una morte certa. Secondo la storia, i sette cani, guidati da un Corgi, sono fuggiti da un camion in movimento. Il capo del branco, un adorabile Corgi, però, faceva sul serio. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sette cani sono virali dopo esser sfuggiti a un rapimento

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Tutto quello che riguarda Sette cani

Temi più discussi: Cina, sette cani rapiti per il mercato della carne fuggono dal camion e tornano insieme a casa dopo 17 chilometri; La fuga dei sette eroi a quattro zampe: il corgi guida la rivolta contro i trafficanti di carne di cane; VIDEO | Sette cani sono eroicamente fuggiti da un camion di carne – guidati da dei corgi – e hanno percorso 17 km per tornare a casa.

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Sette cani rubati riescono a fuggire da un camion e percorrono 17 km insieme lungo la strada, restando uniti come un branco guidato da un Corgi. Tornano tutti a casa, ma quel viaggio coordinato nasconde un dettaglio che ha colpito anche i soccorritori. - facebook.com facebook

Sette cani rapiti per il mercato della carne in Cina fuggono dal camion e tornano insieme a casa dopo 17 chilometri di strada x.com