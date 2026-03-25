Sette cani rubati sono riusciti a fuggire e hanno percorso diversi chilometri per tornare a casa. La vicenda si è svolta nella provincia di Jilin, nella Cina nordorientale, attirando l’attenzione di milioni di persone online. La fuga ha coinvolto animali che, dopo il furto, sono riusciti a ritrovare la strada di casa, suscitando grande emozione tra gli utenti.

Una storia che ha dell’incredibile arriva dalla provincia di Jilin, nella Cina nordorientale, dove sette cani hanno dato vita a una fuga cinematografica che ha commosso centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Non si tratta di un film d’animazione Disney, ma di una vicenda reale che solleva interrogativi profondi sul rapporto tra uomo e animali, sulla crudeltà del commercio di carne di cane e sulla capacità degli animali domestici di sviluppare legami sociali complessi. Il 16 marzo 2026, un automobilista di cognome Lu stava percorrendo un’autostrada trafficata nei pressi di Changchun quando ha notato qualcosa di insolito: un gruppo di sette cani che procedeva compatto lungo la carreggiata, muovendosi con una coordinazione che sembrava quasi umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sette cani rubati fuggono insieme e percorrono chilometri per tornare a casa: la storia che ha commosso il web

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Tutto quello che riguarda Sette cani

Temi più discussi: Cina, fuggono dal mattatoio e percorrono 20 km per tornare a casa: la straordinaria storia di 7 cani; 7 cani rapiti in Cina per diventare carne da macello fuggono e ritrovano la strada di casa: il loro viaggio di 17 km è virale; Sette cani destinati a morire scappano insieme dai rapitori: il video della fuga lunga 17 km in Cina; CANI FUGGONO Sette cani fuggono dai rapitori e percorrono 17 km per tornare a casa.

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Sette cani rapiti in Cina fuggono percorrendo 17 kmVideo via X ... msn.com

Sette cani rubati riescono a fuggire da un camion e percorrono 17 km insieme lungo la strada, restando uniti come un branco guidato da un Corgi. Tornano tutti a casa, ma quel viaggio coordinato nasconde un dettaglio che ha colpito anche i soccorritori. - facebook.com facebook

Sette cani rapiti per il mercato della carne in Cina fuggono dal camion e tornano insieme a casa dopo 17 chilometri di strada x.com