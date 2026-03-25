A Sesto Fiorentino riprende “Mai dire vecchio”, il progetto rivolto agli anziani autosufficienti. Dopo sei anni di pausa causata dalla pandemia, il programma riparte con attività di intrattenimento, cultura e socializzazione rivolte agli over 65. L’iniziativa mira a favorire l’interazione tra gli anziani e a ridurre i momenti di isolamento.

La cooperativa Il Girasole ha riattivato il progetto, fermato nel 2020 dal Covid: promuove l’invecchiamento attivo e sostiene l’autonomia dei partecipanti L’iniziativa, nata nel 2002, è stata riattivata dalla cooperativa Il Girasole in collaborazione con la Società della Salute e la Misericordia di Sesto. Il centro ha riaperto i battenti nella villetta di via Corsi Salviati 52, dove saranno organizzati laboratori di stimolazione cognitiva, attività manuali e creative, incontri culturali e uscite sul territorio. Il servizio si rivolge infatti a persone anziane con un buon livello di autosufficienza, offrendo uno spazio di incontro guidato da personale qualificato e pensato anche come supporto alle famiglie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Sesto Fiorentino, torna “Mai dire vecchio”. Laboratori e socialità contro la solitudine

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