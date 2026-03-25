È stata pubblicata il 24 marzo una ricerca assai esaustiva dell'isituto Censis intitolata Il piacere degli italiani: come cambiano i costumi sessuali. Lo studio giunge 25 anni dopo il primo del genere, sempre del Censis, che fu la risposta nostrana al celebre Rapporto Kinsey. Si scopre subito che in un quarto di secolo le abitudini degli italiani sotto le lenzuola sono molto cambiate: in meglio o in peggio non è il punto, certamente appaiono più mature e anche variegate. Con un questionario denso di domande, è stato intervistato un campione rappresentativo di mille cittadini, uomini e donne, dai 18 ai 60 anni che non si sono risparmiati nel rivelare la propria intimità: e il primo dato nuovo sta proprio qui, in quanto sia mutata la disponibilità a raccontare di sesso senza tabù. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sesso più disinibito (e meglio se a tre). Adesso gli italiani lo fanno "strano"

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