sessantenne colpito al volto per un rimprovero

Un uomo di 60 anni è stato colpito al volto durante un episodio avvenuto in una zona della Bassa, a causa di un rimprovero. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente segnalazioni di comportamenti violenti tra i giovani, con diversi episodi riportati recentemente in diverse aree della regione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Continua a manifestarsi il preoccupante fenomeno legato a giovani violenti, con diversi episodi segnalati in varie zone della Bassa. Anche l’altro pomeriggio a Correggio alcuni genitori hanno segnalato un diverbio tra adolescenti, sfociato in calci e pugni nei pressi di una scuola del centro storico. Episodio che si aggiunge all’aggressione avvenuta pochissimi giorni fa in quella stessa zona, oltre che nel piazzale dove si trova il terminal degli autobus, sempre a Correggio. "Dopo che il Carlino ha scritto di questa vicenda – confida un genitore – sulla chat di un gruppo di giovanissimi, uno degli autori del pestaggio ha scritto: ’Peccato non averlo mandato in coma’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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