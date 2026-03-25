Servono piani per ridurre spesa energetica

Un rappresentante delle istituzioni ha sottolineato la necessità di adottare strategie per contenere i costi energetici. Sono stati apprezzati il taglio delle accise sul carburante e gli investimenti fatti nel tempo in fonti di energia rinnovabile come pannelli solari, pale eoliche e biomasse. La richiesta di piani specifici per ridurre i consumi energetici è stata ribadita durante un incontro pubblico.

“Bene il taglio delle accise sul carburante, bene l’investimento che nel corso degli anni è stato effettuato nel campo delle energie rinnovabili, pannelli solari, pale eoliche, biomasse ecc. Da parte nostra però vorremmo proporre una riflessione proprio sulla possibilità di ulteriori riduzioni dei consumi energetici e del contenimento della spesa per gli approvvigionamenti energetici”. A dirlo è il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, Roberto Favilla. “La nostra riflessione nasce anche alla luce degli effetti delle guerre e delle tensioni internazionali attualmente in corso – aggiunge Favilla -. Forse è giunto il momento per affrancarci, per quanto possibile, dagli acquisti di energia dai Paesi esteri, di investire maggiormente nella ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Servono piani per ridurre spesa energetica“ Articoli correlati Sostenibilità energetica per ridurre le bolletteNel nuovo equilibrio dell’abitare, tra prezzi delle case in crescita e affitti sempre più onerosi, la sostenibilità energetica diventa una leva... Povertà energetica, l’energy coach insegna alle famiglie come ridurre i consumiRoma, 16 gennaio 2026 – Il 2026 si è aperto con condizioni meteorologiche estreme in diversi Paesi europei: nevicate intense e temperature sotto lo... Tutti gli aggiornamenti su Servono piani Discussioni sull' argomento Servono piani per ridurre spesa energetica; Dipendenza energetica: l'Italia può sostituire GNL del Qatar; C'è un piano europeo per abbassare i prezzi delle bollette di luce e gas; Piano di crisi Ue sull’energia, aiuti pubblici per le bollette: Anche gli Ets da rivedere. Tuttosport sui piani di Allegri: "Per l'Euro Milan servono altri Rabiot" x.com Plot twist del weekend: non servono piani. Servono ghiaccio, Punt e Mes, soda. Il tuo Aperitivo Yes è servito. #PuntEMes #AperitivoYes #beviresponsabilmente - facebook.com facebook